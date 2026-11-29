«Москвич» предоставил прямую скидку 500 тыс. рублей на топовую версию кроссовера М70 с 200-сильным двигателем. После её применения автомобиль 2026 года выпуска в комплектации «Ультра» можно купить за 3,0 млн рублей — более чем на 14% дешевле рекомендованной розничной цены.

Скидка распространяется и на базовую версию «Драйв» с 1,5-литровым турбомотором мощностью 150 л. с. Но этот дисконт появился ещё в сентябре и составляет 560 тыс. рублей. С её учётом стоимость кроссовера начинается от 2,54 млн рублей, что более чем на 18% ниже первоначальной цены.

Рекомендованные розничные цены обеих версий при этом не изменились. Скидки предоставляются напрямую и позволяют приобрести автомобили дешевле официального прайс-листа.

Напомним, пятиместный среднеразмерный кроссовер «Москвич М70» поступил в продажу в марте 2026 года. В начальной комплектации он оснащается 150-сильным турбомотором объёмом 1,5 литра и семиступенчатой роботизированной коробкой передач. Топовая версия получила двухлитровый двигатель мощностью 200 л. с. и девятиступенчатый автомат.