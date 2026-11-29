Mercedes-Benz предложит десяткам тысяч сотрудников уволиться по собственному желанию за крупные компенсации. Так немецкий автоконцерн рассчитывает сократить расходы на персонал. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на немецкую газету Handelsblatt.

Программа рассчитана на сотрудников непроизводственных подразделений, прежде всего административного персонала, проработавших в компании не менее трех лет. Она начнет действовать 1 декабря 2026 года и продлится до 30 сентября 2027 года. Тем, кто согласится уволиться до конца марта 2027 года, предложат дополнительную денежную выплату.

Всего предложения получат более 30 тыс. работников. Размер компенсации с учетом специальной надбавки в отдельных случаях может достигать 422 тыс. евро. Конкретная сумма будет зависеть от стажа и зарплаты сотрудника.

Mercedes-Benz последовательно сокращает расходы на фоне ухудшения финансовых показателей. Ранее компания заморозила инвестиции в свои производственные площадки в Германии и допустила возможность закрытия двух заводов. Одной из причин проблем стал спад продаж на китайском рынке.

В целом немецкий автопром переживает затяжной кризис. На отрасль давят высокие цены на энергоносители, конкуренция со стороны китайских производителей, американские пошлины и последствия кризиса на Ближнем Востоке.