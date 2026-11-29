По действующему соглашению Google уже платит $920 млн в месяц за доступ к 110 000 ускорителей Nvidia и сопутствующему оборудованию

Илон Маск сообщил, что Google заинтересовалась арендой дополнительных вычислительных мощностей SpaceX. Об этом предприниматель написал 28 ноября в социальной сети X, отвечая на публикацию пользователя, предположившего, что Google может стать одним из крупнейших клиентов компании. «Не знаю, кто будет арендовать больше, но Google выразила заинтересованность в аренде дополнительных вычислительных мощностей у нас», — написал Маск. Он не уточнил, какой объём ресурсов интересует Google и на каких условиях может быть заключена новая сделка.

У Google уже есть многолетнее соглашение со SpaceX на аренду вычислительной инфраструктуры. Согласно документам, которые SpaceX раскрыла при подготовке к выходу на биржу, с октября 2026 года по июнь 2029 года компания должна получать от Google $920 млн ежемесячно. Договор предусматривает доступ к 110 000 графических процессоров Nvidia, центральным процессорам, оперативной памяти и другим компонентам.

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Google — не единственная крупная компания, использующая ИИ-инфраструктуру SpaceX. В мае 2026 года о соглашении на аренду вычислительных ресурсов объявила Anthropic — разработчик семейства языковых моделей Claude, конкурирующий с Google и другими создателями ИИ. В июньских документах SpaceX совокупная стоимость соглашений с Google и Anthropic оценивалась более чем в $70 млрд.

Одновременно SpaceX расширяет собственную вычислительную инфраструктуру. Помимо уже работающего центра в районе Мемфиса, штат Теннесси, компания планирует вложить более $74 млрд в строительство нового суперкомпьютерного комплекса в Starbase, что в Техасе, и ещё одного кампуса в округе Кочис, штат Аризона. Эти проекты должны увеличить доступные компании вычислительные мощности, которые используются как для внутренних задач, так и для обслуживания внешних заказчиков.

Маск, SpaceX и Google на момент публикации не предоставили Reuters дополнительных комментариев о возможном расширении договора.