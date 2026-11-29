Авторы из американской Pioneer Labs разработали Mars Seed — проект автономной биофабрики, которая должна получать строительный биопластик из ресурсов планеты. Вся установка рассчитана на доставку одним грузовым рейсом массой около 20 тонн. После развёртывания она сможет работать без поставок сырья с Земли, используя марсианскую атмосферу, подповерхностный водяной лёд и реголит.

Основой производства станут 4 биореактора объёмом по 1000 л, в которых будут выращивать специально адаптированный штамм бактерии Cupriavidus necator — sPL.001. Микроорганизмы способны накапливать внутри клеток полигидроксибутират (PHB), разновидность биопластика. В отличие от обычного промышленного производства, где бактериям нужны сахара и питательные вещества из сельскохозяйственного сырья, Mars Seed предполагает получать необходимые компоненты непосредственно на Марсе.

Для питания бактерий атмосферный углекислый газ сначала будут разделять электролизом на угарный газ и кислород. Затем угарный газ вместе с водой пройдёт вторую стадию электрохимической переработки, в результате которой получится уксусная кислота — источник углерода и энергии для микроорганизмов. Кислород также будет использоваться в биореакторах. По расчётам авторов, установка должна ежедневно перерабатывать 48,4 кг CO₂ и 19,8 кг воды, получая 33 кг уксусной кислоты и 35,2 кг кислорода.

Минеральные вещества для бактерий будут извлекать из марсианского грунта. Для этого реголит смешают с водой, чтобы растворить содержащиеся в нём соединения азота, фосфора, серы и другие необходимые микроэлементам компоненты. В сутки потребуется около 800 кг грунта для приготовления питательной среды. Ещё 3200 кг будут использоваться как строительный материал и защитная засыпка. Таким образом, транспортные роботы должны будут доставлять на фабрику около 4 тонн реголита ежедневно. Водоснабжение обеспечит скважина, использующая тепло ядерного реактора для плавления подземного льда. Значительную часть воды планируют возвращать в производственный цикл: расчётная эффективность системы очистки и повторного использования составляет 80–90%.

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В ходе 29-часового цикла ферментации бактерии будут накапливать PHB, после чего их отделят от жидкости центрифугированием. Расчётная производительность четырёх реакторов составляет около 14 кг бактериальной биомассы в сутки, содержащей примерно 10 кг чистого биополимера. Полученное сырьё разделят на 2 потока. Первую половину биомассы смешают с реголитом и отправят в строительный 3D-принтер, который будет формировать наружную оболочку жилых модулей. Из второй половины извлекут чистый PHB с помощью жидкого и сверхкритического CO₂, а затем изготовят герметичную внутреннюю оболочку.

Каждый жилой модуль в проекте представляет собой полукруглую конструкцию шириной 5 м и длиной 15 м. Его площадь составит 75 м² — достаточно для размещения 2 человек по принятому нормативу NASA. Наружную оболочку из композита реголита и бактериальной биомассы закроют 2-метровым слоем марсианского грунта, который должен защищать от радиации, перепадов температуры и микрометеоритов. Внутренний слой из очищенного PHB будет удерживать атмосферу под давлением около 57 кПа. На изготовление одного такого модуля потребуется примерно 1300 кг чистого PHB.

Согласно расчётам Pioneer Labs, оборудование массой 20 тонн сможет обеспечить строительство 870 м² жилой площади примерно за 1500 марсианских суток (около 50 земных месяцев). Первые 90 марсианских суток после посадки уйдут на развёртывание оборудования и запуск производства. Электроэнергию обеспечит ядерный реактор мощностью 40 кВт, а его отработанное тепло будет использоваться для извлечения воды из подповерхностного льда. Авторы также сравнили эту архитектуру с доставкой готовых строительных материалов с Земли: затраты на доставку и развёртывание биофабрики должны окупиться примерно за 2 периода обращения Марса и Земли относительно друг друга. При этом дальнейшее производство сможет продолжаться без новых поставок сырья, пока работает оборудование.

Отдельные элементы технологии Mars Seed имеют земные и космические аналоги, а способность штамма sPL.001 производить биопластик на среде из имитатора марсианского грунта уже проверялась в лабораторных условиях. Однако всю цепочку — от извлечения сырья до изготовления герметичного жилого модуля — ещё предстоит собрать и испытать как единую систему.