Makita выпустила необычный адаптер ADP15, который позволяет заряжать смартфоны, планшеты и даже ноутбуки от аккумуляторов электроинструмента. Устройство подключается к фирменным батареям на 18 или 14,4 В и превращает их в своеобразный внешний аккумулятор с портами USB-C мощностью до 105 Вт и USB-A на 12 Вт.

Журналисты японского издания PC Watch проверили возможности адаптера на практике. Для теста использовали аккумулятор Makita BL1830B ёмкостью 3000 мА·ч и ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 9. Компьютер заряжался примерно при 60 Вт, хотя поддерживает мощность до 65 Вт. Одного аккумулятора хватило, чтобы восполнить заряд ноутбука примерно до 77%.

Адаптер также протестировали со смартфоном iPhone 17 Pro Max: он заряжался с мощностью около 37 Вт, то есть почти на пределе своих возможностей.

ADP15 поддерживает современные протоколы USB Power Delivery 3.0, включая PPS и AVS, что позволяет гибко регулировать напряжение и мощность зарядки. При этом Makita выпускает совместимые аккумуляторы ёмкостью до 12 000 мА·ч, а владельцы нескольких батарей от электроинструмента могут использовать их по очереди.

В Японии адаптер стоит около 7000 иен (примерно $44). ADP15 пришёл на смену модели ADP05, которая продаётся в США, но оснащена только двумя портами USB-A мощностью 10,5 Вт каждый.