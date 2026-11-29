Makita научила аккумуляторы от шуруповёртов заряжать ноутбуки: новый адаптер Makita ADP15 выдает 105 Вт через USB-C
Необычная альтернатива пауэрбанку
Makita выпустила необычный адаптер ADP15, который позволяет заряжать смартфоны, планшеты и даже ноутбуки от аккумуляторов электроинструмента. Устройство подключается к фирменным батареям на 18 или 14,4 В и превращает их в своеобразный внешний аккумулятор с портами USB-C мощностью до 105 Вт и USB-A на 12 Вт.
Журналисты японского издания PC Watch проверили возможности адаптера на практике. Для теста использовали аккумулятор Makita BL1830B ёмкостью 3000 мА·ч и ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 9. Компьютер заряжался примерно при 60 Вт, хотя поддерживает мощность до 65 Вт. Одного аккумулятора хватило, чтобы восполнить заряд ноутбука примерно до 77%.
Адаптер также протестировали со смартфоном iPhone 17 Pro Max: он заряжался с мощностью около 37 Вт, то есть почти на пределе своих возможностей.
ADP15 поддерживает современные протоколы USB Power Delivery 3.0, включая PPS и AVS, что позволяет гибко регулировать напряжение и мощность зарядки. При этом Makita выпускает совместимые аккумуляторы ёмкостью до 12 000 мА·ч, а владельцы нескольких батарей от электроинструмента могут использовать их по очереди.
В Японии адаптер стоит около 7000 иен (примерно $44). ADP15 пришёл на смену модели ADP05, которая продаётся в США, но оснащена только двумя портами USB-A мощностью 10,5 Вт каждый.
Комментарии (16)
Нда, слона-то я и не заметил. За доп 44 доллара сильно такое себе.
Прикольная штука. Но $44 за переходник?
Я бы поискал аналоги на "алике".
У меня уже 2 года такая есть. Нонейм с Алика. Заряжает ноутбуки, заводит автомобиль. Покупал тысячи за 1.5, не помню точно.
кофе готовит?
Думаю сможет, нужно будет разъём на 220 заколхозить и к кофемашине воткнуть :)
Ryobi давно приколхозила и называется он инвертор мод. RY18Bl150A, правда цена здешним комментаторам не понравится))))
Видимо речь идёт об обыкновенном бустере - его вы тоже подключаете к семейству беспроводного инструмента?
Не совсем обыкновенном. Он работает от аккумулятора Makita, теоретически это просто переходник без встроенного аккумулятора.
Ды да, это которые высаживают аккум даже в выключенном состоянии? У кого хватило денег на оригинальную систему от Makita, уж как-нибудь найдут 44$, или это не наш метод? Купить тушку за 200-400-600$, а к ней ноунейм китайский совместимый аккум - это дело!))))))))))
Так у меня перепакованные аккумуляторы работают лучше оригинальных.
Вы когда-нибудь видели банки в этих "совместимых" аккумуляторах?
Те же самые элементы, что и в родных, ничего нового. Главное не брать демпинг даже по меркам Китая.
Я подобные аккумуляторы, когда в отпуск ездил, без всякого переходника в ноутбук с 19V питанием втыкал еще в 2012 году при помощи огрызка родного шнура от ноута и двух скрепок на + и -
Из минусов - сравнительно больший вес относительно повербанков сопоставимой емкости, видимо из-за корпуса, который рассчитан на стройку.
есть у конкурентов подобное. Мобильное зарядное устройство Metabo PC 18-65, 600409000