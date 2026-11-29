Но это будет не японский «автомат» Jatco, а китайский вариатор

Lada Granta — 15 лет. В 2027 году выйдет Granta с «автоматом»

«АвтоВАЗ» планирует начать производство Lada Granta с автоматизированной коробкой передач — вариатором — в начале 2027 года. Об этом рассказал главный инженер проекта Артур Цуканов в видеосюжете для корпоративного канала «На заводе». По его словам, появление новой трансмиссии станет одним из наиболее ожидаемых событий в истории модели.

Сегодня, 29 ноября, Lada Granta исполняется 15 лет. Цуканов отметил, что за это время автомобиль существенно изменился. Особенно заметным стало обновление 2018 года, когда модель получила переработанные экстерьер и интерьер. По словам инженера, нынешняя Granta и первые автомобили образца 2011 года фактически представляют собой разные машины.

Ранее президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов сообщал, что для Granta адаптируют вариатор, который уже устанавливается на Lada Iskra и Vesta. Однако трансмиссию придётся доработать: изначально она не помещалась в подкапотном пространстве Granta. Инженерам пришлось изменить конструкцию отдельных кузовных деталей и корпус самой коробки передач. Кроме того, потребовалась адаптация производственных линий.

Вариатор будет сочетаться только с восьмиклапанным бензиновым двигателем мощностью 90 л. с. По словам Соколова, относительно небольшой крутящий момент позволит трансмиссии работать в щадящем режиме, что должно положительно сказаться на её долговечности.

Ранее Granta предлагалась с четырёхступенчатой автоматической коробкой передач Jatco в паре с 16-клапанным атмосферным двигателем мощностью 98 л. с. Ограниченная партия таких автомобилей поступила в продажу в апреле 2024 года.