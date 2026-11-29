Над проектом работали четыре года

Китайские исследователи провели первые огневые испытания прототипа турбореактивного двигателя с форсажной камерой, работающей на металлическом порошке вместо авиационного керосина. Разработка Наньчанского авиационного университета может стать новым способом увеличения тяги реактивных двигателей.

Проект реализовывался четыре года при поддержке региональной программы исследований и разработок провинции Цзянси. По данным китайских СМИ, во время стендовых испытаний на специальной установке двигатель удалось стабильно запустить. Он также достиг заданных рабочих параметров.

В обычных турбореактивных двигателях и турбовентиляторных двигателях с малой степенью двухконтурности форсажная камера расположена за турбиной. В неё впрыскивается дополнительное авиационное топливо, которое сгорает в потоке горячих выхлопных газов за счёт оставшегося кислорода. Это позволяет кратковременно значительно увеличить тягу — например, при взлёте с большой нагрузкой, быстром наборе высоты или разгоне до сверхзвуковой скорости.

Однако использование керосина в форсажной камере связано с высоким расходом топлива и ограничениями по энергетической эффективности. Китайские инженеры предлагают заменить его мелкодисперсными частицами металлов — алюминия или магния. Такие материалы обладают высокой объёмной энергетической плотностью и уже изучаются для применения в твердотопливных ракетных двигателях и экспериментальных прямоточных воздушно-реактивных установках.

Разработкой руководил Сунь Хайцзюнь из Школы энергетики и силовых установок Наньчанского авиационного университета. Пока речь идёт о лабораторном прототипе и наземных испытаниях: данных о тяге, расходе топлива, ресурсе установки и возможности применения технологии на реальных самолётах не приводится.