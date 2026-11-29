Китай запустил 4 спутника на ракете Long March-6C: среди них аппараты для проверки космических облачных вычислений

Китай вывел на орбиту 4 новых спутника с помощью ракеты Long March-6C. Запуск состоялся 29 ноября в 11:53 по пекинскому времени с космодрома Тайюань в провинции Шаньси на севере страны. Все аппараты достигли запланированных орбит, миссия признана полностью успешной.

Источник изображения: SAST/CASC

В состав полезной нагрузки вошли 2 спутника для проверки технологий космических облачных вычислений, а также AIRSAT-12 и AIRSAT-13. Первые предназначены для отработки технологий обработки и использования вычислительных ресурсов непосредственно в космосе. AIRSAT-12 и AIRSAT-13 относятся к аппаратам дистанционного зондирования Земли.

Для запуска использовалась ракета Long March-6C — представитель китайского семейства носителей «Чанчжэн». Это 3-й полёт данной модификации ракеты. Она разработана Китайской корпорацией аэрокосмической науки и техники (CASC), которая отвечает за значительную часть китайской космической программы.