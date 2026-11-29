Китай запретил рекламу при включении ТВ-приставок, но Smart TV это пока не касается: рекламные заставки нашли только на телевизорах Xiaomi

В Китае 27 ноября вступили в силу новые правила Государственного управления радио и телевидения, согласно которым операторы кабельного телевидения и IPTV обязаны отдавать приоритет прямому эфиру и не показывать рекламу при включении телевизионных приставок. Однако запрет пока не распространяется напрямую на рекламные заставки, встроенные производителями в операционные системы Smart TV.

Журналисты Huashang Daily проверили телевизоры десяти брендов, включая TCL, Skyworth, Philips, Changhong, Toshiba, Hisense, Huawei, Xiaomi и Samsung. В ходе тестирования рекламная заставка при включении обнаружилась только на телевизорах Xiaomi. В компании пояснили, что её устройства относятся к категории OTT-телевизоров, и пользователи могут обратиться в службу поддержки с просьбой отключить рекламу. После подачи заявки её обещают убрать в течение 24 часов.

Новые правила непосредственно затрагивают кабельное телевидение и IPTV, которыми на конец июня 2026 года пользовались около 205 млн и более 400 млн абонентов соответственно. По данным регулятора, к октябрю более 284 млн пользователей кабельного телевидения и IPTV уже получили возможность смотреть эфир без рекламы при включении, а стоимость различных тарифных пакетов снизилась более чем на 70%. Теперь прежние меры по борьбе с рекламой на ТВ-приставках закреплены в нормативных документах, однако производители Smart TV пока сохраняют возможность размещать собственные рекламные заставки.