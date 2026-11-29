Китайская China Telecom обучила открытую ИИ-модель Xing4.1-Preview с 285 млрд параметров на кластере из 8192 собственных ускорителей Huawei Ascend 910C. Для обучения использовался китайский фреймворк MindSpore. Модель рассчитана на программирование, сложные рассуждения и работу ИИ-агентов, а её контекстное окно достигает 1 млн токенов.

Xing4.1-Preview построена на архитектуре Mixture of Experts (MoE, смесь экспертов): из 285 млрд параметров для обработки каждого токена активируются 17 млрд. Это позволяет использовать большую модель, не задействуя все её параметры при каждом обращении. В архитектуре применены механизмы Multi-head Latent Attention (MLA) и DeepSeek Sparse Attention (DSA), предназначенные для более эффективной обработки длинных последовательностей.

Источник изображения: Xing4.1-Preview/Hugging Face

Разработчики отдельно адаптировали словарь модели под программирование и агентные сценарии. Для этого они проанализировали большие массивы кода, последовательностей действий ИИ-агентов и обращений к инструментам. По данным China Telecom, такая настройка сократила количество токенов на 23% при работе с программным кодом и на 16% в агентных сценариях при сохранении размера словаря.

Для обучения использовались оптимизации распределения вычислений, памяти и обмена данными между ускорителями. В частности, компания применила собственную стратегию распределения параметров между вычислительными группами, а также оптимизировала обработку длинных последовательностей. После предварительного обучения модель прошла дополнительную настройку на платформе TeleGym, предназначенной для обучения и оценки ИИ-агентов.

Веса доступны и в формате PyTorch, а для развёртывания предусмотрена совместимость с инструментами vLLM и SGLang. Разработчики могут использовать результат обучения за пределами исходной инфраструктуры MindSpore.