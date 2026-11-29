С ней канадский подрядчик получил около 400 сотрудников, производственные мощности и 4300 спутников на орбите

MDA Space завершила приобретение Blue Canyon Technologies (BCT) — американского разработчика и производителя космических аппаратов и спутниковых компонентов, ранее входившего в RTX. О закрытии сделки канадская компания объявила 27 ноября 2026 года.

Вместе с BCT к MDA Space перешли около 400 сотрудников, работающих в аэрокосмическом кластере Денвера, более 95 уже запущенных космических аппаратов и примерно 4300 спутников, находящихся на орбите. Приобретение также обеспечило MDA собственную производственную базу в США.

Blue Canyon Technologies сменит название на MDA Space USA и продолжит работу в составе канадской компании. MDA рассчитывает использовать приобретённые мощности для расширения бизнеса на американском рынке оборонных космических миссий, спрос на которые растёт.

MDA Space — один из крупнейших канадских разработчиков космических технологий, работающий в сферах спутниковых систем, робототехники и геопространственной разведки. Покупка BCT расширяет её присутствие в США и объединяет под одним брендом производство спутников, компонентов и космических аппаратов.