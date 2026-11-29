iQOO готовит новый мощный смартфон на Snapdragon 8 Gen 5. Возможно, это будет iQOO Z12 Turbo

Инсайдер Дебаян Рой раскрыл подробности о новом смартфоне iQOO — аппарат с каталожным номером V2642A засветился в Geekbench.

iQOO Z11 Turbo Источник изображения: Vivo

Смартфон построен на SoC Snapdragon 8 Gen 5, оснащен 8 ГБ ОЗУ. В качестве программной платформы выступает Android 17. Инсайдер сообщает, что на рынок такая модель может выйти как iQOO Z12 Turbo.

Аппарат может получить плоский экран OLED с диагональю 6,59 дюйма и разрешением 1,5К, 50-мегапиксельную камеру, аккумулятор емкостью около 8000 мАч, металлическую боковую рамку, защиту IP69 и встроенный вентилятор. Когда может состояться релиз устройства, не сообщается.

Ранее Debayan Roy слил характеристики Xiaomi 15T и Xiaomi 15T Pro, а также фото Xiaomi 15 Ultra.