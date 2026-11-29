Intel в третий раз выпустит процессоры Raptor Lake. В свежем драйвере прописались CPU Raptor Lake-S Next ⁠ 1

Компания Intel уже говорила о запуске в будущем в очередной раз обновлённой линейки Raptor Lake, а теперь эти процессоры прописались в числе поддерживаемых новым драйвером виртуализации дисплея.

Intel выпустила новую версию драйвера, где указана поддержка в том числе процессоров Raptor Lake-S Next. Никаких технических подробностей там нет, а ранние данные указывали на выход в первом квартале 2027 года.

Технически изменять кристалл Intel вряд ли станет, так что это будут снова те же самые Raptor Lake. Из изменений можно ожидать повышение частот и, возможно, какие-то новые конфигурации ядер. Ранее были данные, что нас ждут CPU как минимум с 4, 10, 16 и 20 ядрами.

Компания недавно говорила, что собирается продолжать выпускать процессоры этого поколения до тех пор, пока не закончится кризис памяти, так как эти CPU поддерживают более доступную DDR4.