Сбер представил на конференции AI Journey открытый фреймворк Evolution, который позволяет ИИ-агентам самостоятельно совершенствовать свои навыки на основе накопленного опыта. В ходе испытаний технология повысила долю успешно выполненных задач на 7,2–16,4% по сравнению с обычными агентами.

Разработка команды Центра практического искусственного интеллекта Сбера анализирует результаты работы агентов, находит допущенные ошибки и корректирует их навыки. При этом система сохраняет только те изменения, которые действительно повышают качество выполнения задач. Благодаря этому агентам не требуется постоянная ручная настройка.

Фреймворк проверили на повседневных рабочих задачах: обработке электронных таблиц, поиске и анализе информации, а также настройке программных систем. В зависимости от сценария доля успешно выполненных заданий выросла на 7,2–16,4 %.

«Evolution позволяет агентам становиться эффективнее на основе накопленного опыта без постоянной ручной настройки. Для бизнеса это означает повышение качества и снижение затрат на поддержку ИИ-систем», — сказал директор по ИИ-трансформации Сбербанка Сергей Рябов.