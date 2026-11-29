Huawei Pura X Max стал настоящим хитом в Китае: продано уже 1,27 млн устройств

Продажи складных смартфонов Huawei Pura X Max превысили 1,27 млн устройств. Согласно статистике блогера RDObservation, который следит за долями китайских производителей на внутреннем рынке, по состоянию на 46-ю неделю 2026 года (9–15 ноября) стандартная версия смартфона разошлась тиражом около 683 тыс. экземпляров, а Collector's Edition — примерно 587 тыс. Ранее Collector's Edition лидировала по продажам, однако стандартная модель вышла вперед примерно на 40-й неделе.

Huawei Pura X Max построен на SoC Kirin 9030 Pro, продажи стартовали 25 апреля. Стоимость стандартной версии начинается с 11 тыс. юаней (около $1540), а Collector's Edition — с 13 тыс. юаней (около $1820). Стандартная версия предлагается в конфигурациях 12/256 и 12/512 ГБ, специальная — с 16/512 ГБ и 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ встроенной памяти. Максимальная стоимость устройства — 14 тыс. юаней (около $1960).

В конце сентября глава Huawei Consumer Business Юй Чэндун также сообщил, что в течение недели после выхода iPhone Duo продажи Pura X Max выросли на 76%.