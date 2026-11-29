Китайский энтузиаст добрался до заставки и главного меню игры с помощью эмулятора Winlator

Видеозапись запуска GTA VI на Android опубликовал пользователь китайской платформы Bilibili. Ему удалось запустить Grand Theft Auto VI на игровом смартфоне RedMagic 11 Pro под Android.

Источник изображения: @饕餮zk / Rockstar Games

Для этого использовался Winlator — эмулятор с совместимым слоем и трансляцией команд, позволяющий запускать на Android программы, предназначенные для Windows. Это не облачная трансляция с консоли или компьютера: обработкой игры непосредственно занимается процессор смартфона.

На опубликованных кадрах видны начальная заставка и главное меню GTA VI. Однако полноценной игрой на смартфоне это назвать нельзя: во время запуска процессор оказался загружен на 100%, а использование оперативной памяти достигло 93%. Практически все доступные ресурсы устройства ушли на попытку запустить игру.

GTA VI изначально вышла для PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Официальной версии для Android нет.