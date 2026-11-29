Это уже 13 место в списке самых популярных игр

GTA VI за неделю продалась тиражом 52 млн копий. Подсчёты аналитиков Alinea Analytics говорят о выручке в 4,7 млрд долларов ⁠ 2

Студия Rockstar Games недавно делилась официальными данными продаж игры GTA VI за первые сутки, теперь же аналитики Alinea Analytics оценили продажи за первую неделю.

Согласно их подсчётам, за этот период было продано около 52 млн копий, что принесло разработчикам около 4,7 млрд долларов. Напомним, за первые сутки геймеры купили 32 млн копий.

Если подсчёты Alinea Analytics верны, GTA VI всего за неделю добралась до 13 места в списке самых продаваемых игр всех времён, и это явно лишь начало.

Также аналитики поделились различной любопытной статистикой. К примеру, почти 7 млн игроков уже провели в мире игры более 50 часов, а около 250 000 из них превысили отметку в 100 часов.

На долю игроков из США приходится 33,5% всех покупок GTA VI на PlayStation 5, а разрыв между PlayStation 5 и Xbox Series фактически увеличивается: доля Microsoft упала с 25,6 до 24,3%.

Авторы также отмечают существенное влияние выхода GTA VI на продажи игр, которые до этого были в лидерах. Среднего значения нет, но для некоторых проектов показатель падения продаж составил 25-50%.