Историк Марк Хамфрис из канадского Университета Уилфрида Лорье рассказал, как GPT-6.2 Astra за 22 минуты установила вероятного автора анонимного альбома рисунков 1808 года, хранящегося в библиотеке Бейнеке Йельского университета*. Модель назвала французского аристократа Луи-Ги-Шарля-Гийома де Роган-Шабо (Louis-Guy-Charles-Guillaume de Rohan-Chabot), виконта де Шабо, а затем самостоятельно обнаружила архивную опись его малоизвестного дневника.

Хамфрис годами пытался разгадать авторство альбома, но безуспешно.

Альбом содержит 84 страницы, из которых 34 заняты рисунками карандашом, тушью и акварелью. Они изображают путешествие 1808 года из Монреаля к форту Уильям на озере Верхнем и обратно, включая поселения, укрепления, водопады и берега Великих озёр. Установить автора было сложно: подобный маршрут ежегодно проходили сотни лодок и каноэ, а среди путешественников могли быть тысячи потенциальных кандидатов. Хамфрис передал модели изображения альбома и попросил определить художника. GPT-6.2 Astra сопоставила подписи и немногочисленные датированные рисунки с историческими документами, исключила первоначальные версии самого историка и вышла на виконта де Шабо — французского аристократа, ставшего британским офицером и находившегося в Канаде в 1808 году.

Источник изображения: Beinecke Rare Book and Manuscript Library, Yale University, WA MSS S-4271

Самым интересным оказалось то, что модель не ограничилась предположением, а предложила способ его проверить. Она обнаружила упоминание дневника де Шабо в сноске к диссертации 2014 года и указала, где можно получить его микрофильмированные копии. Хамфрис заказал документы через архивы. Почерк в дневнике совпал с подписями в альбоме, а маршрут и даты путешествия соответствовали изображённым местам.

Особенно важной оказалась запись от 18 июня 1808 года: автор дневника написал «Я сделал зарисовку», после чего описал именно тот вид форта Сент-Джозеф, который запечатлён на одной из страниц альбома.

Источник изображения: Beinecke Rare Book and Manuscript Library, Yale University, WA MSS S-4271

Обнаруженный дневник оказался ценен и сам по себе: он насчитывает около 162 страниц и содержит подробности жизни участников торговли пушниной в Северной Америке. Вместе с ним обнаружились выдержки из документов давно утраченных архивов Северо-Западной компании, включая письма и журналы, проливающие свет на торговлю пушниной и историю Канады. По словам Хамфриса, эти материалы ранее практически не были известны специалистам. Он также проверил аналогичную задачу на модели Fable 5.2: она назвала того же предполагаемого художника примерно за 35 минут, но не обнаружила его дневник.

При этом авторство альбома пока что следует считать обоснованной атрибуцией, а не официально подтверждённым заключением Йельского университета*: библиотечный каталог продолжает указывать художника как неизвестного, так как независимая научная проверка результата ещё не опубликована.