Десятое поколение TPU может получить кастомную память HBM5, а к разработке её управляющей логики привлекут MediaTek

Google, по данным южнокорейского издания Economy Tribune, разрабатывает специальную версию высокоскоростной памяти HBM5 для десятого поколения своих ИИ-ускорителей Tensor Processing Unit (TPU). По оценкам отраслевых аналитиков, объём памяти может достигнуть 512 ГБ на один чип. Это позволит размещать больше данных крупных языковых моделей непосредственно в памяти ускорителя и потенциально сократить число чипов, необходимых для их запуска.

Тайваньская MediaTek рассматривается как основной кандидат на разработку двух компонентов: интерфейса SerDes, обеспечивающего высокоскоростную передачу данных, и базового кристалла HBM5. Он располагается под слоями памяти и управляет обменом данными между ними и вычислительным процессором. Если его архитектуру адаптировать под конкретный ускоритель, это может повысить скорость передачи данных и энергоэффективность всей системы.

Источник изображения: сгенерировано Muse

Google также планирует использовать передовую технологию корпусирования Intel EMIB-T. Она позволяет объединять несколько полупроводниковых компонентов в одном корпусе и создавать более крупные сборки. По сообщениям отраслевых источников, её внедрение начнётся уже с девятого поколения TPU, которое Google разрабатывает при участии MediaTek.

В дорожной карте десятому поколению присвоено обозначение TPU v10t. Один из прогнозов указывает на четвёртый квартал 2028 года, однако другие отраслевые оценки относят массовое производство к 2029 году. Кроме того, сама ёмкость 512 ГБ пока фигурирует как прогноз аналитиков, а не утверждённая спецификация.

Google и MediaTek официально не подтвердили ни характеристики будущего ускорителя, ни распределение работ между компаниями. Если проект будет реализован в заявленном виде, то Google получит возможность теснее связать архитектуру ИИ-процессора с высокоскоростной памятью.