Пользователи среды разработки Google Antigravity пожаловались на блокировки аккаунтов. В некоторых случаях пользователям забанили не только доступ к самому ИИ-сервису, но и другим сервисам Google — почте, облачному хранилищу и т.д. Проблема возникла на фоне перехода части разработчиков с Claude Code на Antigravity после ограничений, введённых Anthropic.

Один из таких случаев описал разработчик под ником Noah. 29 ноября он сообщил в соцсети X, что Antigravity потребовал пройти проверку личности, но Google заблокировала аккаунт раньше, чем он успел отправить документы. Речь шла о его второй учётной записи, созданной несколько лет назад. В уведомлении компании говорилось, что аккаунт, вероятно, был создан или использовался совместно с другими учётными записями для нарушения правил либо мог быть зарегистрирован ботом.

Похожие истории появились на форуме Google AI Developers. 25 ноября один пользователь рассказал, что его личный аккаунт отключили после входа в Antigravity через виртуальную машину. Другой столкнулся с блокировкой после установки среды на два компьютера и изменения региональных настроек Google. В службе поддержки предположили, что система могла заподозрить совместное использование аккаунтов несколькими людьми.

На жалобы отреагировали руководители Google. Глава команды Antigravity Варун Мохан сообщил, что разработчики работают над устранением проблемы. Руководитель направления Google AI Studio и Gemini API Логан Килпатрик уточнил, что команда разбирается с ситуацией не только в отношении одного пользователя, а пытается найти общее решение.

При этом ещё 16 ноября Мохан заявлял, что меры за нарушение правил использования Antigravity не должны затрагивать основной аккаунт Google и будут ограничиваться самим сервисом. Условия Antigravity также предусматривают блокировку учётных записей Antigravity и Gemini CLI, например, при использовании сторонних инструментов вроде OpenClaw. На практике же вайбкодерам блокируют едва ли не все сервисы Google.

Позднее Noah сообщил, что Мохан связался с ним и проблему удалось решить. Однако Google пока не объяснила, что именно стало причиной блокировок и почему ограничения распространились на всю учётную запись. В ноябре часть разработчиков переходила с Claude Code на Antigravity после выхода модели Gemini Neon — на фоне блокировок аккаунтов Anthropic и жалоб на ограничения при работе с некоторыми запросами. Теперь нечто похожее происходит с инструментами Google.