Немецкое космическое агентство при DLR заключило с Airbus Defence and Space контракт на €5,94 млн (около $6,51 млн) для продолжения разработки эксперимента по передаче топлива между космическими аппаратами. Проект получил название T-REX (Transfer and Refilling Experiment), а испытательной площадкой должна стать Международная космическая станция. Контракт охватывает этап B — проектирование системы, определение требований к её космическому и наземному оборудованию. Работы рассчитаны на период с ноября 2026-го по май 2028 года.

Главная задача эксперимента — выяснить, как криогенные жидкости ведут себя при заполнении и опорожнении баков в условиях микрогравитации. Криогенными называют жидкости, охлаждённые до крайне низких температур: к ним относятся, например, жидкий кислород и жидкий водород, используемые в ракетной технике. В невесомости жидкость не оседает на дно резервуара, как на Земле, а может собираться в плавающие массы под действием поверхностного натяжения. Поэтому привычные схемы подачи топлива не гарантируют стабильного потока и требуют специальной инженерной проработки.

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T-REX — часть германо-американского сотрудничества в области орбитальной заправки. Такие технологии позволят космическим аппаратам получать запас топлива уже после выхода на орбиту, вместо того чтобы нести весь необходимый объём с Земли. Это может продлить срок службы спутников, упростить обслуживание аппаратов и в перспективе сделать возможным создание орбитальных топливных хранилищ. Особенно важна такая инфраструктура для крупных миссий, которым требуется много топлива, но запускать его целиком одним грузом дорого и сложно.

Нынешний контракт продолжает предыдущую стадию проекта: результаты этапа A должны стать основой для определения требований и разработки предварительного проекта системы. Это означает, что Airbus пока не получил заказ на готовое оборудование для МКС и ещё не приступает к регулярной заправке спутников. Сначала предстоит проработать архитектуру эксперимента и его наземные и космические компоненты.