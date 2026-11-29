Geely Monjaro L Plus по своим размерам сравним с Toyota Land Cruiser 300, а по длине колесной базы даже превосходит японский внедорожник

Geely Monjaro ушел из России, а в Китае выходит премиальный Geely Monjaro L Plus: официальные продажи стартуют 6 декабря

Geely объявила о том, что новый кроссовер Monjaro L Plus официально представят 6 декабря в Сиане. Предварительные продажи модели стартовали 12 ноября. Автомобиль предложат в пяти комплектациях по цене от 167 700 до 209 700 юаней (примерно $23 600–29 500 или 2,07-2,58 млн рублей. Для первых покупателей действуют специальные цены от 157 700 до 199 700 юаней (около $22 200–28 100 или 1,94-2,46 млн рублей). Но в розницу в Китае машина обычно дешевле, чем по предзаказу, так что 6 декабря, скорее всего, будут опубликованы новые цены.

Длина Monjaro L Plus составляет 4955 мм, а колёсная база — 2900 мм. По сравнению с обычным Monjaro кроссовер стал заметно крупнее.

Оснащение системами помощи водителю зависит от комплектации. Две старшие версии — Lanhui Supreme Edition и Master Collection Edition — получили лидар и SoC Nvidia Orin-Y. Они используют комплекс интеллектуальных ассистентов Qianli Haohan H5, поддерживающий навигационный автопилот в городе и на трассе, а также движение от парковочного места до парковочного места.

Три младшие комплектации оснащаются SoC серии Journey от Horizon Robotics. Такие модели имеют адаптивный круиз-контроль, функцию автоматической и дистанционной парковки.

В основе силовой установки Monjaro L Plus лежит гибридная система Geely i-HEV. Она объединяет двухлитровый турбированный двигатель 2.0TD мощностью 160 кВт и интегрированный электропривод 3DHT 12-in-1. Максимальная скорость автомобиля достигает 190 км/ч.

Кроссовер получил независимую подвеску: спереди установлена двухрычажная конструкция, сзади — пятирычажная. Кроме того, Monjaro L Plus впервые в своём классе (согласно данным Geely) оснастили системой подруливания задних колёс. Минимальный радиус разворота составляет 4,88 м, также предусмотрен режим движения «крабом».

Напомним, ранее сообщалось о том, что официальные поставки в Россию автомобилей Geely Monjaro, Geely Atlas и Geely Preface прекращены.