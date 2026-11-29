GAC разработала тяговую батарею для электромобиля, которая выдерживает подрыв ручной гранаты и обнаруживает повреждение корпуса за три секунды

Китайская компания GAC представила аккумулятор Magazine Battery 3.0, который, по заявлению производителя, выдерживает подрыв ручной гранаты без возгорания и разрушения ячеек. Испытание провели на автосалоне в Гуанчжоу 27 ноября 2026 года. Новая батарея получила усиленную защиту днища и систему специальных датчиков, отслеживающих повреждения корпуса.

Для демонстрации инженеры GAC совместно с Китайским научно-исследовательским институтом автомобильной инженерии (CAERI) взорвали под днищем испытательного автомобиля гранату Type 82-2 с зарядом около 62 г тротила. Взрыв деформировал и пробил внешнюю стальную защитную пластину, однако аккумуляторные ячейки не загорелись. После испытания двери автомобиля разблокировались, а сама машина смогла включиться.

Помимо взрыва, батарея прошла серию испытаний на удары снизу с энергией от 150 до 2000 Дж, а также проверки при скоростном контакте днища с препятствиями. Для сравнения: действующий национальный китайский стандарт безопасности аккумуляторов электромобилей предусматривает испытание на удар энергией 150 Дж. Таким образом, максимальная нагрузка в тестах GAC более чем в 13 раз превысила нормативный показатель.

По данным компании, во время взрыва температура в зоне воздействия превышала 2800 °C, а осколки разлетались со скоростью около 1030 м/с. В GAC считают, что такая проверка позволяет оценить устойчивость батареи к экстремальным повреждениям — например, при наезде на крупный металлический обломок или бетонный блок на высокой скорости.

Защита аккумулятора реализована на нескольких уровнях. Многослойный экран днища поглощает энергию удара и препятствует проникновению острых предметов к ячейкам. В корпус также встроены датчики упругих волн: они отслеживают необычные вибрации при сильных ударах и могут немедленно предупредить водителя о повреждении.

Дополнительные усиленные зоны по бокам корпуса распределяют энергию столкновения, не позволяя ей передаваться непосредственно на аккумуляторные ячейки. Во время бокового краш-теста со столбом на скорости около 32 км/ч деформации, затронувшей ячейки, зафиксировано не было.

Ещё одна особенность — система контроля герметичности и утечек жидкости. Она способна обнаружить повреждение размером около 2 мм в течение трёх секунд и запустить автоматический слив жидкости, чтобы снизить риск короткого замыкания после аварии.