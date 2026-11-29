Китайские производители дисплеев тестируют экраны с частотой обновления 240 Гц и разрешением до 2K. По данным инсайдера Digital Chat Station, над такими панелями сейчас работают сразу четыре компании: CSOT, Tianma, BOE и Visionox. Ожидается, что такие дисплеи появятся во флагманских устройствах следующего поколения.

Ещё в октябре инсайдер сообщал, что один из производителей работает над экраном с разрешением 2K и частотой 240 Гц. Тогда предполагалось, что такие панели могут выйти на рынок в 2027 году. Теперь стало известно, что разработкой занимаются сразу несколько крупных разработчиков дисплеев.

Сейчас в большинстве смартфонов используются экраны с разрешением 1,5K и повышенной частотой обновления — это компромисс между чёткостью изображения, плавностью интерфейса и энергопотреблением. Некоторые флагманы уже получили панели с разрешением 2K. Переход на 240 Гц должен сделать картинку ещё плавнее, но, в то же время, может увеличиться расход заряда батареи.

Ранее Digital Chat Station первым точно сообщил характеристики Xiaomi 15 и Xiaomi 15 Pro, а также о том, что Realme GT 7 Pro получит яркий экран Samsung и что SoC Dimensity 9400 выйдет раньше Snapdragon 8 Elite.