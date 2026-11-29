Европейская южная обсерватория (ESO) выбирает, какой крупный наземный астрономический проект станет следующим после строящегося 39-метрового телескопа ELT. На рассмотрении — несколько принципиально разных концепций: от комплекса из 100 небольших телескопов до оптического интерферометра с расстоянием между инструментами более километра. Один из вариантов в перспективе позволит изучать детали поверхности экзопланет, а другой — одновременно получать спектры 32 000 космических объектов.

Первым претендентом стал Wide-field Spectroscopic Telescope (WST) — телескоп с зеркалом диаметром 12 метров. Его главная задача — не просто обнаруживать звёзды и галактики, а анализировать их свет. Спектр позволяет определять химический состав, расстояние и физические свойства объектов. WST планируют оснастить системой, которая сможет одновременно собирать и разделять свет от 32 000 источников. Это дополнит масштабные обзоры неба, которые проводят обсерватория имени Веры Рубин и космический телескоп «Нэнси Грейс Роман»: они находят большое количество новых объектов, но для подробного изучения многих из них необходима спектроскопия.

Very Large Telescope Источник изображения: ESO/G.Hüdepohl

Второй проект — Time Domain Telescope — предполагает создание массива из 100 телескопов диаметром по 2 метра. Они смогут независимо наблюдать за быстро меняющимися явлениями: вспышками звёзд, слияниями нейтронных звёзд и разрушением звёзд чёрными дырами. Телескопы смогут распределять наблюдения между десятками событий одновременно или сосредоточиться на одном слабом объекте. Для этого систему планируют снабдить искусственным интеллектом, который будет управлять массивом и направлять телескопы на новые цели менее чем за минуту после получения сигнала об астрономическом событии.

Ещё два предложения связаны с наблюдениями в миллиметровом и субмиллиметровом диапазонах. Проект ALMA2040 предусматривает расширение действующего комплекса ALMA за счёт нескольких сотен новых антенн. Это позволит подробнее изучать газ и пыль в протопланетных дисках и галактиках. Альтернативный вариант — Atacama Large Aperture Submillimeter Telescope (AtLAST), одиночный радиотелескоп с зеркалом диаметром 50 метров. Благодаря широкому полю зрения он сможет систематически картографировать холодный газ и пыль, в том числе в нитях космической паутины — крупномасштабной структуре, связывающей галактики.

Самая необычная концепция предполагает создание оптического интерферометра из телескопов, разнесённых друг от друга на 1 километр или более. Интерферометр объединяет данные от нескольких инструментов, получая разрешение, соответствующее расстоянию между ними. Такая система могла бы изучать вещество в непосредственной близости от сверхмассивной чёрной дыры в центре Млечного Пути и, возможно, различать особенности поверхности экзопланет. Однако технология километровой оптической интерферометрии ещё недостаточно развита, поэтому её реализация сопряжена с серьёзными техническими рисками.

Предложения должны быть представлены до 1 декабря 2026 года. По оценке руководителя комитета астрономов Пола Калланана, финальные проекты в течение следующего года могут подготовить не менее 10 команд. Комитет даст рекомендацию, а окончательное решение примет совет ESO в конце 2028 года. Тем временем строящийся ELT, который должен стать крупнейшим оптическим телескопом в мире, планируют ввести в работу в 2030 году.