Европейское космическое агентство (ESA) предлагает создать собственную систему, которая позволит отправлять астронавтов на орбиту и возвращать их на Землю без обязательного участия иностранных операторов. Предварительная стоимость проекта оценивается примерно в €10 млрд. Для его реализации потребуются пилотируемый космический корабль, стартовая инфраструктура и площадки для посадки. Последние, предположительно, разместят во Французской Гвиане, где уже работает космодром Куру.

Генеральный директор ESA Йозеф Ашбахер объяснил необходимость проекта изменениями геополитической обстановки и неопределённостью относительно будущего американской пилотируемой космонавтики. По его словам, отношения с NASA остаются хорошими, однако европейским странам необходимо учитывать возможность изменения американской политики, включая ограничения на участие иностранных астронавтов в космических полётах США. При этом новая программа не должна заменить сотрудничество с NASA, а дополнить его.

Сейчас ESA располагает 11 астронавтами, четверо из которых должны отправиться на МКС в 2027 году при содействии NASA. До 2022 года европейское агентство использовало как американскую, так и российскую инфраструктуру для доставки своих экипажей на орбиту. Собственную пилотируемую систему Европа в последний раз пыталась создать в рамках проекта Hermes — разработки космического самолёта, который должен был конкурировать с американским Space Shuttle. Программу закрыли в 1992 году на этапе разработки из-за роста расходов после катастрофы шаттла Challenger.

Ашбахер также указывает на экономическую сторону вопроса: при использовании американских услуг значительная часть европейских бюджетных средств поступает компаниям США, вместо того чтобы поддерживать собственную промышленность. Разработка независимой системы пилотируемых полётов должна создать дополнительные возможности для европейских предприятий в области высокотехнологичного машиностроения.

Глава ESA уже обсуждал перспективы программы с представителями Японии и Объединённых Арабских Эмиратов.

Если 15 декабря представители 23 стран — участниц ESA поддержат инициативу, то агентство приступит к подготовительным работам. Для этого предполагается использовать €280 млн, высвободившихся после приостановки двух совместных с NASA проектов — окололунной станции Lunar Gateway и программы доставки образцов марсианского грунта Mars Sample Return.

Полноценное обсуждение финансирования новой программы запланировано на следующую министерскую встречу ESA в 2028 году. Таким образом, декабрьское решение станет началом подготовки проекта, а не утверждением всех €10 млрд расходов.