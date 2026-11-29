Это «Патриот X». Главный редактор «За рулем» показал обновленный УАЗ «Патриот» — с одним рычагом в салоне, новой медиасистемой и полностью светодиодной оптикой ⁠ 1

Главный редактор «За Рулем» Максим Кадаков посетил сборочную площадку Ульяновского автозавода и показал в двух видеороликах обновленный УАЗ «Патриот» — «Патриот Х».

Машина оснащается как старым проверенным бензиновым мотором ZMZ Pro (2,7 л и 150 л.с. — таких машин большинство на конвейере), так и новым турбодизелем Sollers 550010 (2,0 л и 136 л.с.). По крутящему моменту дизельный мотор заметно превосходит бензиновый — 320 Нм против 235 Нм.

Оба двигателя сочетаются с новой шестиступенчатой механической коробкой с тросовым управлением. Передаточное число главной передачи составляет 4,11 для дизельных версий, и 4,625 для бензиновых. Вместо рычага управления трансмиссией теперь установлен круговой селектор.

«Патриот X» получил полностью светодиодную светотехнику (это касается и фар головного света, и противотуманных фар, и фонарей), новую переднюю панель, новую медиасистему, новый руль с кнопками управления круиз-контролем). Интересно, что в базовой версии по-прежнему устанавливают простые штампованные диски, но за доплату будут и легкосплавные.

По данным Максима Кадакова, продажи «Патриота Х» стартуют в феврале 2027 года. Ближе к тому времени объявят и цены.