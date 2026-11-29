Шведская компания Minesto модернизировала подводный «энергетический змей» T-Dragon, который вырабатывает электричество за счёт движения приливных и океанических течений. Обновлённая система способна работать на глубине от 25 метров и выдерживать потоки воды со скоростью до 5 м/с (18 км/ч). Разработчики рассчитывают, что это позволит сделать приливную энергетику рентабельной в районах, которые раньше считались слишком сложными и дорогими для освоения.

Технология Dragon использует подводные аппараты, напоминающие воздушных змеев. Они движутся по заданной траектории под воздействием течения, за счет чего вода проходит через установленную на аппарате турбину и приводит её в действие. Новая версия T-Dragon рассчитана на участки с глубиной примерно 25–30 метров и сильными приливными потоками. При этом, по утверждению Minesto, модернизация сохранила сравнительно невысокую стоимость системы и простоту её установки.

В компании считают, что обновление позволит задействовать весь ранее выявленный потенциал приливной энергетики объёмом около 650 ГВт. Кроме того, технология может открыть доступ к дополнительным площадкам. Особенно перспективными разработчики называют места, где уже проведены исследования, получены разрешения и частично создана необходимая инфраструктура, но традиционные приливные электростанции оказались слишком дорогими.

Глава Minesto Мартин Эдлунд отметил, что новая версия расширяет возможности применения технологии и позволяет предлагать её разработчикам проектов на всех существующих приливных площадках мира. Речь идёт в том числе о районах, где в течение многих лет готовились проекты на основе традиционных подводных турбин, но их реализация так и не стала экономически оправданной.

Модернизация проведена на фоне сокращения числа компаний, занимающихся разработкой приливных энергетических систем. По оценке Minesto, за последние годы количество поставщиков достаточно зрелых технологий в этой отрасли сократилось примерно с 20 до менее чем пяти. Особенно заметно это среди производителей традиционных турбин, закрепляемых на морском дне. Шведская компания рассчитывает воспользоваться ситуацией и предложить альтернативу уже существующим решениям.

При этом Minesto пока не раскрыла номинальную мощность обновлённой версии T-Dragon и не назвала сроки её коммерческого запуска. Компания основана в 2007 году и специализируется на технологиях получения энергии из морских течений. По её утверждению, запатентованная система Dragon является единственной проверенной морской энергетической установкой, способной экономически эффективно работать даже при относительно слабых течениях.