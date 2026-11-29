Не только для автомобилей, но и для роботов

Электромобили Changan смогут проезжать 1500 км на одной зарядке: компания показала твердотельную батарею Golden Shield, которая выдерживает нагрев до 200 градусов

Changan анонсировала на открывшемся 27 ноября автосалоне в Гуанчжоу собственную твердотельную батарею Golden Shield. Разработку планируют использовать не только в электромобилях, но и в роботах: на выставке показали интеллектуальных роботов, оснащённых такими аккумуляторами.

В основе батареи — разработанная Changan система материалов. Она включает трёхкомпонентный катод, кремниевый анод с частицами, напоминающими зёрна граната, и негорючий твёрдый электролит. Для повышения стабильности производитель также применил конструкцию композитного электрода, рассчитанную на работу под высоким давлением.

По данным компании, Changan уже разработала новую систему материалов, решила проблемы надёжности при масштабировании производства ячеек и добилась самостоятельного контроля над ключевыми технологиями на всех этапах — от материалов до готовых элементов и производственных процессов.

Заявленная плотность энергии Golden Bell — не менее 350 Вт·ч/кг — более чем вдвое выше показателя современных массовых жидкостных аккумуляторов. После установки в автомобиль батарея, как ожидается, обеспечит запас хода свыше 1500 км.

Changan также заявляет о высокой безопасности разработки. Батарея успешно прошла испытания в условиях нагрева до 200 °C, прокола десятью иглами и трёх ударов тяжёлым предметом.