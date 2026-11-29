Рабочие прошли по проводам диаметром всего 35 мм на самой высокой опоре линии электропередачи в Цзянсу, используя роботизированную систему массой 2,5 кг

28 ноября в китайской провинции Цзянсу впервые провели ручной ремонт проводов на высочайшей в мире опоре линии электропередачи с применением экзоскелета. Рабочие обслуживали участок перехода ЛЭП через реку Янцзы: их рабочая площадка находилась почти в 364 метрах над водой.

Экзоскелет весит всего 2,5 кг и оснащён интеллектуальным чипом. Система с помощью ИИ в реальном времени распознаёт частоту и длину шагов человека, оценивает условия работы и подстраивает поддержку под движения рабочего. При сгибании ног, ходьбе и приседании устройство помогает удерживать положение тела и снижает нагрузку на мышцы поясницы и нижних конечностей — по данным разработчиков, до 40%.

Условия работы особенно сложны: диаметр провода составляет всего 35 мм, перепад высоты линии на участке достигает 260 метров, а протяжённость перехода через реку — 2550 метров. Наиболее сильная раскачка приходится на участок над руслом. Средняя сила ветра достигает 5 баллов, порывы — 6–7 баллов. Прохождение всего маршрута занимает почти 4 часа.

Перед выходом рабочих на провода участок обследовали с помощью дронов, а ИИ помог выявить потенциальные неисправности и составить список для проверки. Во время нынешнего ремонта специалисты обнаружили ослабленный болт крепления дистанционной распорки на одном из участков провода и устранили неисправность на месте.