Космический телескоп «Джеймс Уэбб» (JWST) помог изучить процессы, которые происходили внутри звезды-прародителя сверхновой Кассиопея А незадолго до её взрыва. Изучив отдельные сгустки вещества с помощью прибора MIRI, работающего в среднем инфракрасном диапазоне, астрономы обнаружили три основных типа пыли: диоксид кремния, аморфный углерод и силикат магния. Их распределение указывает на слияние слоёв горения углерода и кислорода внутри звезды, которое могло произойти всего за несколько часов до взрыва. MIRI позволил разделить излучение отдельных сгустков вещества в остатке сверхновой.

Предыдущие наблюдения смешивали излучение соседних областей, из-за чего казалось, что пыль представляет собой однородную смесь разных веществ. Более высокое разрешение JWST показало, что отдельные сгустки преимущественно содержат 1–2 типа пыли. Их размеры сопоставимы с масштабами Солнечной системы.

В области с высокой концентрацией аргона преобладает диоксид кремния (SiO₂) — соединение, составляющее основную часть обычного песка и кварца. В другом сгустке, богатом неоном и угарным газом, обнаружили преимущественно аморфный углерод — разновидность углерода без упорядоченной кристаллической структуры, напоминающую сажу. Третья область, получившая название «Зелёный монстр», содержит преимущественно тёплый силикат магния. Однако она отличается происхождением: это вещество было выброшено звездой ещё до взрыва и относится к её окружающей оболочке, а не к материалу самой сверхновой.

Химический состав двух сгустков выброшенного вещества позволил восстановить условия внутри исходной звезды. Преобладание диоксида кремния указывает на область с высоким содержанием кремния относительно магния, а образование углеродной пыли связано с тем, что часть углерода осталась свободной после связывания кислорода в молекулы угарного газа. Учёные сопоставили эти признаки с компьютерными моделями взрывов массивных звёзд. Совместное появление обоих типов пыли удалось объяснить моделями, в которых слои горения углерода и кислорода перед взрывом смешивались.

Такое слияние оболочек происходит из-за движения и перемешивания вещества внутри звезды. Оно меняет распределение химических элементов перед коллапсом ядра, а значит, влияет на состав материала, который сверхновая выбрасывает в окружающее пространство. По совокупности наблюдений команда пришла к выводу, что этот процесс происходил незадолго до взрыва — возможно, в последние часы перед коллапсом. Результаты показывают, что химический состав отдельных сгустков пыли в остатках сверхновых позволяет восстанавливать внутреннее устройство давно «погибших» звёзд и уточнять, какие элементы они возвращают в галактику.