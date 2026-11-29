Дизайн как у RAV4, 7 мест как у Highlander и новая гибридная система на смеси этанола и бензина: представлен обновленный Toyota Innova Hycross

Toyota обновила гибридный минивэн-кроссовер Innova Hycross для индийского рынка. Модель получила более агрессивный дизайн передней части, новую светодиодную оптику и силовую установку Flex Hybrid, способную работать на смеси бензина и этанола. При этом автомобиль не сильно прибавил в цене — стоимость стартует с $21,2 тыс.

Innova Hycross текущего поколения дебютировал в 2022 году. В отличие от предшественника с рамной конструкцией, новая модель построена на несущей платформе TNGA-C и сочетает черты минивэна и кроссовера. При этом прежняя рамная модель продолжает продаваться под названием Innova Crysta.

В ходе обновления Toyota изменила оформление передней части: появился новый бампер с текстурированными элементами, напоминающий по стилю RAV4, переработанные воздухозаборники и свежая светодиодная графика фар. Задние фонари также получили новую световую подпись. Топовая версия оснащается 18-дюймовыми легкосплавными дисками.

В салоне предусмотрено семь или восемь мест в трёх рядах. В максимальной комплектации — два 12,3-дюймовых дисплея, аудиосистема JBL с девятью динамиками, климат-контроль, камеры кругового обзора, панорамная крыша и вентиляция передних сидений. На втором ряду установлены кресла с электроприводом и выдвижными подставками для ног. Также доступны шесть подушек безопасности и комплекс водительских ассистентов Toyota Safety Sense 3.0.

Главное техническое новшество — гибридная установка Flex Hybrid, впервые представленная Toyota в Индии. Она объединяет 2,0-литровый бензиновый двигатель и систему самозарядного гибрида пятого поколения. Мощность — 197 л.с., привод — только передний. Двигатель может работать на бензине и различных смесях бензина с этанолом от E20 до E85 (в Бразилии Toyota уже испытывала аналогичную систему на прототипе подключаемого гибрида Prius).

Тем, кому гибрид не нужен, предложен атмосферный 2,0-литровый двигатель мощностью 170 л.с. с вариатором. Длина Innova Hycross составляет 4755 мм, колесная база больше, чем у RAV4 — 2850 мм.

Toyota Innova Hycross уже доступен для заказа в Индии. Цены начинаются с $21,2 тыс. за бензиновую версию GX. Гибрид в аналогичном исполнении стоит от $26 тыс., а за топовую ZX Hybrid просят около $34,6 тыс.