ОДК завершила второй этап испытаний двигателя-демонстратора технологий, созданного в рамках программы перспективного авиационного двигателя ПД-35. Проверки прошли на специальном стенде, рассчитанном на испытания силовых установок с тягой от 24 до 50 тонн. Полученные результаты подтвердили правильность выбранных конструктивных и технологических решений. Об этом специалисты ОДК-Авиадвигатель и ОДК-Пермские моторы сообщили на XXVII Всероссийской научно-технической конференции «Аэрокосмическая техника, высокие технологии и инновации АКТТИ-2026».

Параллельно продолжается освоение 20 критических технологий, необходимых для создания двигателей большой тяги. Конструкторы доводят их до шестого уровня технологической готовности, после чего разработки можно будет использовать в дальнейших опытно-конструкторских работах.

По словам генерального директора и генерального конструктора ОДК-Авиадвигатель Александра Иноземцева, сейчас завершается десятилетний этап научно-исследовательских работ по программе ПД-35. За это время специалисты освоили производство лопаток и корпуса вентилятора из полимерных композиционных материалов, разработали малоэмиссионную камеру сгорания, высоконагруженные подшипники и технологию ротационной сварки трением. Также совместно с отраслевыми институтами ведётся работа над новыми сплавами с улучшенными прочностными характеристиками.

Ранее сообщалось, что ПД-35 создается на базе унифицированного газогенератора с использованием технических решений, отработанных на двигателе ПД-14 для самолета МС-21. Диаметр вентилятора ПД-35 достигает 3,1 метра, а широкое применение композитных материалов позволило снизить массу конструкции более чем на 600 кг. Ожидается, что ПД-35 найдет применение на будущем российском широкофюзеляжном самолете.