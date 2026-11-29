У владельца GeForce RTX 5090 расплавился кабель питания видеокарты, а вместе с ним и разъём питания GPU. Потенциально куда более серьёзных последствий — возгорания — удалось избежать благодаря датчику качества воздуха в комнате, который предупредил о возможном возгорании. Такие датчики способны измерять концентрацию частиц PM1.0, PM2.5 и PM1.

Пользователь Reddit под ником joshey1990 опубликовал фотографии повреждений своего компьютера. В системе установлена Gigabyte Aorus GeForce RTX 5090 Xtreme Waterforce 32G, подключённая через кабель Lian Li Wireless Strimer к 16-контактному разъему.

На опубликованных снимках кабель выглядит сильно оплавленным, повреждения заметны и на разъёме питания видеокарты. Владелец уже обратился непосредственно к Lian Li, чтобы компания расследовала произошедшее и предложила решение, учитывающее ущерб не только самому кабелю, но и GPU. По его словам, видеокарта полностью вышла из строя, и простой заменой кабеля проблему не решить.

Проблемы с разъёмами питания мощных видеокарт Nvidia возникают уже не первый год — подобные случаи фиксировались ещё со времён GeForce RTX 4090. Для дополнительного контроля существуют специальные устройства, например, Thermal Grizzly WireView Pro и WireView Pro II. Они отслеживают температуру, напряжение, ток и потребление по отдельным контактам, а при обнаружении проблем могут подавать звуковые и визуальные сигналы. Но особенность данного случая состоит в том, что об оплавлении разъема и потенциальном возгорании пользователя предупредила не специализированная система мониторинга питания видеокарты, а обычный датчик качества воздуха — он обнаружил признаки потенциально опасного загрязнения воздуха, связанного с электрической неисправностью. Joshey1990 полагает, что будь датчик качества воздуха установлен прямо возле системного блока, то он мог бы предупредить пользователя ещё раньше — на ранней стадии оплавления кабеля питания.