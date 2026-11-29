Специалисты австралийской компании Element Digital обнаружили критическую уязвимость в электронных контроллерах тормозов прицепов Elecbrakes. Посторонний человек мог подключиться к ним по Bluetooth без пароля, сопряжения и авторизации, а затем дистанционно включать тормоза, отпускать их и менять силу торможения. Уязвимость получила оценку 9,6 из 10.

Проблему обнаружили после того, как пульт управления автомобилем одного из специалистов неожиданно подключился к контроллеру чужого прицепа. Патрик Форк и Джереми Маккарти изучили Android-приложение Elecbrakes, используя Claude для анализа восстановленного из него программного кода. ИИ помог разобраться в структуре Bluetooth-интерфейса и обнаружить отсутствие проверки подлинности команд.

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Дальнейшее исследование уязвимости показало, что для управления тормозами достаточно отправить контроллеру команду длиной 4 байта. Один из байтов задавал силу торможения. Специалисты создали инструмент для проверки системы через браузер Chrome и подтвердили возможность управлять тормозами на практике. По их оценке, атакующему достаточно находиться на расстоянии 10–100 м от прицепа. После потери соединения тормоза отпускались через 2–5 секунд.

Уязвимость затронула контроллеры EB2, VM1 и ELBC 2000. Производитель выпустил исправления для первых 2 моделей в июле после того, как его уведомили об уязвимости. Для снятого с производства ELBC 2000 исправление на момент публикации отчёта компании от 19 ноября ещё разрабатывалось. Elecbrakes подтвердила проблему, сообщений о травмах или материальном ущербе из-за уязвимости не поступало.