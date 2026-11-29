Инженеры Пекинского университета разработали конструкцию HUMMC (horizontal-up manifold microchannel) — систему распределительных каналов с горизонтальной подачей жидкости и вертикальным отводом пара. Микроканалы вытравлены непосредственно в кремниевой подложке под нагреваемой областью чипа, поэтому охлаждающая жидкость поступает максимально близко к источникам тепла. В отличие от традиционных систем с водой, здесь используется диэлектрик.

Ключевая особенность конструкции заключается в разделении путей поступления жидкости и удаления пара. HFE-7100 поступает горизонтально через боковые входы, затем распределяется по узким микроканалам, где нагревается и закипает. Образовавшаяся парожидкостная смесь выходит через вертикальные каналы вверх. Такая геометрия одновременно облегчает поступление новой порции охлаждающей жидкости и ускоряет удаление пузырьков, которые при накоплении способны нарушать теплообмен и вызывать нестабильность охлаждения.

Источник изображения: сгенерировано Muse

При испытаниях система достигла критического теплового потока 1570 Вт/см² при расходе жидкости 120 мл/мин. Критический тепловой поток — это предельная интенсивность отвода тепла с единицы площади, после которой дальнейшее увеличение тепловой нагрузки приводит к ухудшению охлаждения. Для сравнения: предыдущие системы с диэлектрическими жидкостями обычно не преодолевали отметку 1000 Вт/см², даже при предварительном охлаждении жидкости и повышенном давлении. При расходе 60 мл/мин новая конструкция обеспечивала около 1200 Вт/см², а её гидравлическое сопротивление было на 14% ниже, чем у традиционных прямых параллельных микроканалов. При максимальной тепловой нагрузке температура чипа повышалась почти на 130°C относительно исходной. Дополнительные испытания при тепловых потоках от 1000 до 1400 Вт/см² продолжались по 10 минут: колебания температуры не превышали ±2 °C, а перепада давления — ±1,5 кПа.

Важное отличие разработки — возможность изготовления с использованием стандартных технологий микроэлектромеханических систем (MEMS), применяемых для производства миниатюрных кремниевых устройств. Это открывает возможность интеграции охлаждающих структур в существующие процессы изготовления полупроводников. Эффективность на коммерческих процессорах ещё предстоит проверить.