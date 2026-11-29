Цинковая батарея на основе озёрной воды сохранила 80% ёмкости после 900 циклов при -50 °C

Исследователи разработали цинковую аккумуляторную батарею, способную работать при температуре до -50 °C. В качестве основы для электролита использовали природную солёную воду из озера, добавив в неё антифризный компонент и специальное защитное покрытие для электродов. В испытаниях полноценный аккумулятор сохранил 80% первоначальной ёмкости после 900 циклов зарядки и разрядки при низкой температуре.

В работе участвовали учёные из Северо-Китайского электроэнергетического университета, Университета национальностей Цинхая и Пекинского университета химических технологий.

Обычные водные цинковые аккумуляторы используют деионизированную воду, из которой удалены большинство растворённых минеральных веществ. Однако природная солёная вода уже содержит ионы, способствующие переносу электрического заряда. Кроме того, растворённые соли затрудняют образование льда, помогая электролиту сохранять жидкое состояние на морозе.

У такого подхода есть и недостатки. В частности, хлориды и некоторые другие компоненты могут ускорять коррозию цинкового электрода и вызывать нежелательные химические реакции. При зарядке на его поверхности также могут образовываться разветвлённые структуры — дендриты, способные со временем привести к короткому замыканию.

Чтобы решить эти проблемы, исследователи смешали равные объёмы озёрной воды и пропиленгликоля — вещества, широко применяемого в качестве антифриза, — а затем добавили соль цинка. Лабораторные эксперименты и компьютерное моделирование показали, что такая смесь изменяет взаимодействие молекул воды и ионов цинка, препятствуя замерзанию электролита и подавляя нежелательные реакции.

Цинковый электрод покрыли сплавом индия, олова и цинка. Его микроскопическая структура, напоминающая кораллы, способствует более равномерному осаждению цинка при зарядке. Под микроскопом учёные обнаружили, что на незащищённом электроде образуются игольчатые отложения и выделяется водород. Защитное покрытие позволило сохранить более гладкую поверхность и сократить выделение газа.

Сначала исследователи проверили устойчивость электродов, многократно перемещая цинк между двумя поверхностями. При температуре -50 °C такая система проработала более 3200 часов при низком токе. Этот эксперимент проверял именно стабильность электродов, а не ресурс полностью собранной батареи.

Для испытания полноценного аккумулятора защищённый цинковый электрод объединили с электродом на основе полимера поланилина. Получившийся аккумулятор в плоском корпусе прошёл 900 циклов зарядки и разрядки при -50 °C, сохранив 80% первоначальной ёмкости.