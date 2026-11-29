Больше не клон Renault Duster. Рассекречен совершенно новый Nissan Terrano, и это полноценный «квадратный» внедорожник ⁠ 1

Nissan подготовил к выходу новое поколение внедорожника Terrano — автомобиль сертифицировали в Китае, за счет чего стали известны характеристики. Также раскрыты изображения авто.

Новинка получила классический угловатый кузов с выраженными внедорожными чертами. На распашной задней двери установлено запасное колесо с внешней крышкой и логотипом Nissan.

Габариты Terrano составляют 5098 × 1980 × 1960 мм, колёсная база — 2850 мм (практически в точности как у Land cruiser 300). Углы въезда и съезда достигают 36 и 31 градуса соответственно. Автомобиль оснащается шинами размерностью 265/65 R18 и рассчитан на пять человек.

Для внедорожника предусмотрено три варианта силовой установки. Подключаемый гибрид — c 2,0-литровым бензиновым турбомотором мощностью 207 л. с. и электродвигателем с максимальной мощностью 200 кВт. В его составе также литий-железо-фосфатная батарея Hefei Guoxuan High-Tech. Снаряжённая масса такой версии составляет 2800 кг, полная — 3315 кг, максимальная скорость — 180 км/ч.

Бензиновая модификация оснащается двигателем 2.0T мощностью 258 л. с. Её снаряжённая масса достигает 2280 кг, полная — 2795 кг, а максимальная скорость ограничена 170 км/ч. Дизельный вариант получил 2,3-литровый турбомотор мощностью 190 л. с. Его масса составляет 2380 и 2895 кг соответственно, максимальная скорость также равна 170 км/ч. Все три версии соответствуют экостандарту China VI.

Среди дополнительного оборудования заявлены люк, боковые подножки, задний спойлер, различные варианты колёс и бамперов, а также несколько исполнений крышки запасного колеса. Предусмотрены система ETC для автоматической оплаты проезда и регистратор данных о событиях EDR.

Terrano также сможет буксировать прицеп. Для этого предусмотрено тягово-сцепное устройство с нагрузкой на сцепной шар до 100 кг.

Сертификация автоматически означает разрешение на производство, так что на рынок новый Nissan Terrano выйдет уже скоро.

Напомним, прежний Nissan Terrano до 2022 года выпускали в России, это был клон Renault Duster.