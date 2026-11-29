Boeing получил крупнейший заказ из Китая почти за десять лет: Xiamen Airlines заказала 50 самолётов Boeing 737 MAX 8 ⁠ 2

Китайская авиакомпания Xiamen Airlines подписала соглашение с Boeing о покупке 50 самолётов 737 MAX 8. Каталожная стоимость заказа составляет $7,4 млрд, однако фактическая сумма сделки (с учётом скидок) не раскрывается. Поставки воздушных судов запланированы на 2031–2034 годы. Соглашение ещё должно получить одобрение акционеров авиакомпании и китайских властей.

Новые самолёты позволят перевозчику обновить флот и развивать собственный авиационный хаб после переезда в новый международный аэропорт Сямэнь-Сянъань. При этом в апреле 2026 года Xiamen Airlines уже договорилась о приобретении 35 самолётов семейства Airbus A320neo в рамках общего заказа группы China Southern Airlines на 137 машин.

Для Boeing это крупнейший заказ от китайской авиакомпании почти за десять лет. С 2017 года американский производитель практически не получал крупных новых заказов из Китая из-за торгового противостояния двух стран, а также многочисленных проблем с семейством 737 MAX. За это время Airbus существенно укрепил позиции на китайском рынке.

В мае 2026 года Дональд Трамп заявлял о договорённости с Китаем по приобретению 200 самолётов Boeing. 24 ноября американский президент сообщил, что рассчитывает на дополнительный заказ ещё 250 машин. Пока неясно, входят ли 50 самолётов для Xiamen Airlines в первоначальную договорённость между США и Китаем.

Boeing 737 MAX 8 — узкофюзеляжный пассажирский самолёт средней дальности, рассчитанный на перевозку примерно 162–178 пассажиров в двухклассной компоновке или до 210 человек при максимальной плотности салона. Дальность полёта достигает 6570 км. Самолёт оснащается двумя экономичными турбовентиляторными двигателями CFM International LEAP-1B, развивает крейсерскую скорость около 840 км/ч и имеет длину 39,5 м при размахе крыла 35,9 м. По сравнению с предыдущим поколением 737 NG модель MAX 8 отличается более низким расходом топлива и увеличенной дальностью полёта.