И для этого Hyundai придется пересмотреть многое: от комплектаций авто до производственных стандартов

«Без комплексных изменений не победить»: Hyundai поставила цель догнать китайских конкурентов, но для этого надо сократить себестоимость машин на 30% ⁠ 2

Заместитель председателя совета директоров Hyundai Motor Group Чан Джэ Хун заявил, что компания намерена в течение ближайших трёх лет максимально сократить разрыв в себестоимости автомобилей с китайскими производителями. По оценкам Hyundai, сейчас он составляет около 30%.

Об этом топ-менеджер рассказал 27 ноября на автосалоне в Гуанчжоу. По его словам, для достижения цели компании придётся пересмотреть практически всё — от комплектаций автомобилей до производственных стандартов. «Без комплексных изменений мы не сможем победить», — подчеркнул Чан Джэ Хун.

По словам Чан Джэ Хуна, Hyundai уже добилась прогресса в снижении затрат и развитии систем помощи водителю. В компании считают, что эти достижения позволят ей конкурировать с китайскими автопроизводителями. Теперь задача состоит в том, чтобы эффективнее использовать возможности китайского рынка и воплотить намеченные планы в жизнь.