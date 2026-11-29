Belgee X70 — всё? Популярный кроссовер могут снять с производства ⁠ 3

Belgee рассматривает возможность прекращения производства кроссовера X70 уже в начале 2027 года. Об этом Autonews.ru сообщил источник в российском представительстве марки. В офисе бренда подтвердили такую информацию.

Belgee X70 появился на российском рынке в июле 2024 года. По сути, это лицензионная версия Geely Atlas Pro, который ранее продавался в России под оригинальным названием.

Осенью 2025 года модель обновили: кроссовер получил изменённую решётку радиатора и доработанные линии кузова. В оснащении появились интеллектуальные системы безопасности, поддержка Apple CarPlay, адаптивный климат-контроль и улучшенная шумоизоляция.

Belgee X70 предлагается с передним или полным приводом и безальтернативным 1,5-литровым двигателем. В базовых версиях он работает в паре с шестиступенчатой автоматической коробкой передач, в топовых с полным приводом — с 7-ступенчатым «роботом».

Какая модель придет на смену Belgee X70, не сообщается. Ранее в «БелДжи» сообщили о выходе на рынок Белоруссии в 2027 году нового бренда — третьего (после Geely и Belgee). Возможно, замена X70 будет представлена в рамках третьего бренда.

По итогам продаж в 2025 году Belgee X70 вошел в топ-25 новых авто в России (согласно данным «АСМ-Холдинга»).