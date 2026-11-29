В 2026 году Audi усилила позиции на российском рынке — марка по объёмам импорта обошла Mercedes-Benz как среди новых, так и среди подержанных автомобилей. За первые десять месяцев в Россию ввезли 10 780 новых и 16 259 подержанных машин Audi.

По количеству новых автомобилей Audi опередила Mercedes-Benz, импорт которого составил 7964 машины, и почти сравнялась с BMW — 11 422 автомобиля. В сегменте подержанных машин Audi вышла на первое место среди брендов немецкой тройки: результат Mercedes-Benz составил 10 062 автомобиля, а BMW — 15 822.

Одной из причин такого изменения может быть высокая доля автомобилей китайской сборки. Среди ввезённых в Россию Audi она достигает 85% в категории новых машин и 77% среди подержанных. Для сравнения, у BMW эти показатели составляют по 40%, а у Mercedes-Benz — 4% и 15% соответственно.

При этом ещё недавно Audi заметно уступала конкурентам. В 2025 году импорт BMW составил 18 013 новых и 45 963 подержанных автомобиля, Mercedes-Benz — 10 196 и 26 365 машин, Audi — 5349 и 17 210 единиц соответственно.