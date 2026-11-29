Армия США объявила о поиске компаний, готовых строить коммерческие центры обработки данных и энергетические объекты на территории девяти военных баз и складских комплексов по всей стране. Для этого военные намерены заключать долгосрочные договоры аренды земли с частными, государственными и некоммерческими организациями. Инициатива входит в программу Strategic Capital Initiative, запущенную в феврале 2026 года для привлечения частного капитала в развитие военной инфраструктуры.

В список вошли Fort Bragg в Северной Каролине, Fort Hood в Техасе, Fort Rucker в Алабаме, Fort McCoy в Висконсине, а также Joint Base Lewis-McChord в штате Вашингтон. Кроме того, площадки выделены на складах боеприпасов и логистических объектах: Blue Grass Army Depot в Кентукки, Pine Bluff Arsenal в Арканзасе, Tooele Army Depot в Юте и Sierra Army Depot в Калифорнии.

Главное условие армии — дата-центры не должны зависеть исключительно от внешней электросети. Предпочтение получат проекты, объединяющие вычислительные мощности с собственной генерацией электричества. Заявки только на строительство ЦОД рассматривать не будут, хотя компании могут предложить военным и отдельные энергетические объекты без дата-центров.

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Требования к энергоснабжению достаточно жёсткие: объект должен обеспечить подачу резервной электроэнергии на военную базу в течение часа после отключения общей сети и поддерживать её не менее 14 дней подряд. В качестве возможных решений рассматриваются газовые установки, топливные элементы, водородные технологии, малые модульные ядерные реакторы и системы накопления энергии.

Строительство и эксплуатацию объектов предполагается финансировать за счёт частных инвесторов. Армия предоставляет земельные участки, но не обязуется вкладывать деньги в проекты или закупать у них электроэнергию и вычислительные мощности. По условиям нового конкурса, первоначальный срок аренды составит 25 лет с возможностью продления. Заявки принимаются до 18 января 2027 года.

Это не первая попытка американских военных привлечь бизнес к созданию вычислительной инфраструктуры на своих территориях. В марте 2026 года армия уже выбрала компании для переговоров о строительстве крупных дата-центров на базе Fort Bliss в Техасе и испытательном полигоне Dugway в Юте. Новый конкурс расширяет программу ещё на девять объектов и связывает развитие ИИ-инфраструктуры с задачей обеспечить военные базы автономным энергоснабжением.