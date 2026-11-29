AMD перестала принимать заказы на видеокарту Radeon RX 7650 GRE, но с производства её пока не снимут

Компания AMD прекратила принимать заказы на видеокарту Radeon RX 7650 GRE, которая является самым доступным массовым потребительским решением среди тех, которые компания до сих пор продаёт.

Заказы перестали принимать, вероятно, на фоне дефицита памяти или других подобных причин, однако сообщается, что AMD не собирается прекращать производство этой модели.

Ожидается, что проблемы с поставками сохранятся до января, и мы слышали о тех же сроках и относительно других видеокарт. При этом сама Radeon RX 7650 GRE останется в строю минимум до второго квартала следующего года, и далее жизненный срок карты могут продлить.

Напомним, сама Radeon RX 7650 GRE была представлена в феврале 2025 года, то есть она далеко не старая, однако технически это почти полная копия RX 7600, а последняя, в свою очередь, дебютировала в мае 2023 года. Впрочем, в текущих реалиях для покупателей никакая дополнительная модель на рынке не будет лишней.