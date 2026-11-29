Им поручили одну из самых неудобных для обычной автоматизации операций — разбирать беспорядочно лежащие посылки, поворачивать их для сканирования и отсеивать нестандартные отправления

В сортировочном центре China Post в китайском Ханчжоу одновременно работают 45 человекоподобных роботов Robotera M7. Это уже не демонстрация возможностей одного экспериментального устройства: они задействованы в реальном почтовом процессе и выполняют операции на участке подачи небольших посылок на сортировочную линию. По данным опубликованного 26 ноября сообщения, за время испытаний производительность участка выросла на 25%, превысив 1500 отправлений в час.

Роботы берут посылки из общей массы, переворачивают их, чтобы обеспечить правильное положение для сканирования, распознают нестандартные отправления и отбраковывают их, а подходящие укладывают на подающие платформы. Кроме того, они способны обрабатывать нестандартные ситуации во время работы. На этом участке они взаимодействуют с уже существующей инфраструктурой — сортировочным оборудованием, сканерами и автоматическими транспортными тележками.

Пилотный проект стартовал в начале сентября. Изначально система была рассчитана на обработку 1200 посылок в час, однако после настройки и оптимизации фактическая производительность превысила этот показатель. Разработчик Robotera называет внедрение крупнейшим на данный момент примером группового применения человекоподобных роботов в почтовой логистике Китая.

Особенность таких роботов — способность работать с предметами разной формы и ориентации. Обычные автоматические сортировочные системы хорошо справляются с предсказуемыми операциями, но им сложнее разбирать беспорядочно лежащие отправления и подстраиваться под нестандартные ситуации. Гуманоидные роботы должны закрывать именно этот участок работы, не требуя полной перестройки существующей линии.

Компания также сообщает о внедрении своих роботов в почтовой сети провинции Гуандун: там они работают в 11 узлах в 8 городах. В Ханчжоу же развернули крупнейшую единовременную группу из 45 гуманоидных роботов. По замыслу разработчика, подобные системы могут помогать почтовым операторам справляться с резкими пиками нагрузки, в том числе во время крупных распродаж, когда количество отправлений резко возрастает.