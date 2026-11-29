YouTube-блогер Bitluni, известный экспериментами с электроникой на низком уровне, решил создать VGA-видеокарту, используя в качестве основного компонента лишь небольшой микроконтроллер. Подобный проект он уже реализовывал раньше, но на этот раз поставил цель сделать устройство ещё компактнее. В итоге ему удалось собрать миниатюрную плату, способную выводить монохромное изображение, потратив на компоненты около 20 центов.

В предыдущем эксперименте Bitluni использовал микроконтроллер CH32V003 на архитектуре RISC-V, однако его возможностей оказалось недостаточно. Для нового проекта энтузиаст выбрал чип CH570 — у него больше объём оперативной памяти, а также есть встроенные USB и Bluetooth.

Для формирования видеосигнала блогер использовал ШИМ (широтно-импульсную модуляцию), превратив её в подобие цифро-аналогового преобразователя (ЦАП). Обычный ЦАП преобразует цифровые данные в аналоговый сигнал с определёнными уровнями напряжения. У CH570 такого блока нет, но его можно имитировать с помощью ШИМ: микроконтроллер быстро переключает сигнал между включённым и выключенным состояниями, а изменение длительности импульсов позволяет приблизительно задавать напряжение. Подобный принцип используется и в современных усилителях класса D. Bitluni ограничился 16 оттенками серого.

У микроконтроллера довольно мало оперативной памяти, поэтому хранить в ней полноценный кадр изображения оказалось невозможно. Сначала блогер решил выводить текст с уменьшенным вдвое вертикальным разрешением, но генерация изображения работала крайне медленно. Проблему удалось решить, когда он перенёс исполняемый код в SRAM-кэш микроконтроллера. Это ускорило генерацию изображения в 24 раза и позволило выводить текст в формате 34×37 символов.

После этого Bitluni перешёл к графике. Проведя дополнительные оптимизации, он смог воспроизвести на экране танцующего Рика Эстли — традиционный тест для подобных проектов. Анимация состояла всего из нескольких кадров и была низкого разрешения, но узнаваемо передавала движения певца.

На этапе разработки микроконтроллер подключался к небольшому ЭЛТ-телевизору через композитный видеовход. Затем блогер изготовил собственную печатную плату, на которой разместил CH570, разъём USB-C и несколько дополнительных компонентов. За комплект из десяти плат он заплатил 15 долларов, а стоимость компонентов для одной готовой «видеокарты» составила около 20 центов. Сам микроконтроллер обошёлся в 13 центов. Даже самодельный разъём RCA получился предельно простым — в плате для него предусмотрели всего пару специальных выемок.

Последним этапом стало подключение USB для передачи данных через последовательный интерфейс USB CDC. С этим возникли сложности: обработка USB возложена на процессор микроконтроллера и отнимала время, необходимое для формирования видеосигнала. После нескольких дополнительных оптимизаций Bitluni удалось добиться того, чтобы телевизор отображал текст, который он вводил с компьютера. Кроме того, провод-перемычка на его отладочной плате неожиданно оказался подобием VHF-антенны и почти позволил поймать телевизионный сигнал на этом подключении.