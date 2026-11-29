Китайская аэрокосмическая компания Cosmoleap (Dahang Yueqian) сообщила об успешном испытании газогенератора для собственной многоразовой жидкостной ракетной установки QY-11 тягой 150 тонн. Двигатель работает на жидком кислороде и метане. Испытания прошли 28 ноября в нескольких режимах: процесс оставался стабильным, рабочие параметры соответствовали расчётным значениям.

Управление зажиганием и всем испытательным процессом обеспечивала разработанная компанией система «Хуоши-1» (Huoshi-1). По заявлению производителя, были достигнуты все поставленные цели. Полученные результаты позволят перейти к следующим этапам — испытаниям двигателя в сборе и подготовке к его многократному использованию.

Газогенератор — один из ключевых узлов жидкостного ракетного двигателя. В нём сжигается часть топлива, образующиеся горячие газы приводят в движение турбину турбонасосного агрегата. Она вращает насосы, которые под высоким давлением подают компоненты топлива в основную камеру сгорания. После этого запускается основная камера сгорания. В ходе испытаний инженеры проверили надёжность воспламенения, стабильность горения, работу клапанов и согласованность систем при различных режимах. Это также позволило определить рабочие пределы газогенератора и оценить его готовность к сценариям запуска на большой высоте и повторного включения.

Система «Хуоши-1» представляет собой модульную платформу управления с резервированием по схеме тройного горячего дублирования. Она объединяет функции управления полётом, тягой двигателя и последовательностью операций, а также сбора телеметрии. Во время испытаний система отвечала за расписание операций и выдачу команд управления тягой.

В Cosmoleap отмечают, что разработка как самого двигателя, так и системы управления собственными силами позволяет не зависеть от внешних поставщиков при создании ключевых компонентов силовой установки. Компания намерена сосредоточиться на снижении стоимости, повышении надёжности и обеспечении многократного использования ракеты.

Cosmoleap основана в феврале 2024 года и специализируется на разработке средних и тяжёлых многоразовых ракет-носителей. Компания использует концепцию возвращения первой ступени с помощью специальной башни-ловушки по принципу «механических рук» — как у американской Starship. По собственным данным, она уже провела первые в Китае наземные испытания такой башни и разработала контроллер управления «Сяо Хуоши». В дальнейшем компания планирует построить аналогичную платформу для морского базирования.

Первый запуск китайской многоразовой ракеты «Юэцянь-1» (Yueqian-1), которая должна возвращаться с помощью башни-ловушки, запланирован на 2027 год.