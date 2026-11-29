150 тонн тяги и возвращение на «механические руки»: Китай испытал мощный двигатель для новой многоразовой ракеты
Возвращать ракету планируют так же, как SpaceX возвращает Starship
Китайская аэрокосмическая компания Cosmoleap (Dahang Yueqian) сообщила об успешном испытании газогенератора для собственной многоразовой жидкостной ракетной установки QY-11 тягой 150 тонн. Двигатель работает на жидком кислороде и метане. Испытания прошли 28 ноября в нескольких режимах: процесс оставался стабильным, рабочие параметры соответствовали расчётным значениям.
Управление зажиганием и всем испытательным процессом обеспечивала разработанная компанией система «Хуоши-1» (Huoshi-1). По заявлению производителя, были достигнуты все поставленные цели. Полученные результаты позволят перейти к следующим этапам — испытаниям двигателя в сборе и подготовке к его многократному использованию.
Газогенератор — один из ключевых узлов жидкостного ракетного двигателя. В нём сжигается часть топлива, образующиеся горячие газы приводят в движение турбину турбонасосного агрегата. Она вращает насосы, которые под высоким давлением подают компоненты топлива в основную камеру сгорания. После этого запускается основная камера сгорания. В ходе испытаний инженеры проверили надёжность воспламенения, стабильность горения, работу клапанов и согласованность систем при различных режимах. Это также позволило определить рабочие пределы газогенератора и оценить его готовность к сценариям запуска на большой высоте и повторного включения.
Система «Хуоши-1» представляет собой модульную платформу управления с резервированием по схеме тройного горячего дублирования. Она объединяет функции управления полётом, тягой двигателя и последовательностью операций, а также сбора телеметрии. Во время испытаний система отвечала за расписание операций и выдачу команд управления тягой.
В Cosmoleap отмечают, что разработка как самого двигателя, так и системы управления собственными силами позволяет не зависеть от внешних поставщиков при создании ключевых компонентов силовой установки. Компания намерена сосредоточиться на снижении стоимости, повышении надёжности и обеспечении многократного использования ракеты.
Cosmoleap основана в феврале 2024 года и специализируется на разработке средних и тяжёлых многоразовых ракет-носителей. Компания использует концепцию возвращения первой ступени с помощью специальной башни-ловушки по принципу «механических рук» — как у американской Starship. По собственным данным, она уже провела первые в Китае наземные испытания такой башни и разработала контроллер управления «Сяо Хуоши». В дальнейшем компания планирует построить аналогичную платформу для морского базирования.
Первый запуск китайской многоразовой ракеты «Юэцянь-1» (Yueqian-1), которая должна возвращаться с помощью башни-ловушки, запланирован на 2027 год.
Комментарии (1)