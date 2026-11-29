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12 высокопроизводительных ядер и 120 МБ кэша: в будущей линейке Intel Razor Lake-S будет интересный игровой процессор ⁠ 2

Intel, по слухам, готовит для линейки процессоров Razor Lake-S необычную конфигурацию — с 12 производительными ядрами P-Core и без энергоэффективных E-Core. Причем кэша у такой модели будет много — 120 МБ кэша bLLC. Очевидно, такая модель будет хорошо подходить для игр.

По данным известного инсайдера Jaykihn, Intel разрабатывает несколько вариантов Razor Lake-S, включая модели с гибридной архитектурой и процессоры исключительно с P-Core. Среди конфигураций также фигурируют 28-ядерный вариант (8+16+4) и 16-ядерный (12+0+4). Обе версии получат кэш bLLC объёмом до 144 МБ.

Технология bLLC (Big Last Level Cache) должна стать ответом Intel на AMD 3D V-Cache, который обеспечивает процессорам Ryzen лидерство в играх. Intel уже приписывают аналогичные планы для семейства Nova Lake-S, где отдельные модели, по слухам, смогут обеспечивать до 20% прироста игровой производительности относительно Arrow Lake-S.

Выход Razor Lake-S ожидается в начале 2028 года.