12 высокопроизводительных ядер и 120 МБ кэша: в будущей линейке Intel Razor Lake-S будет интересный игровой процессор
Для тех, кому нужна чистая производительность, а не многопоточность
Intel, по слухам, готовит для линейки процессоров Razor Lake-S необычную конфигурацию — с 12 производительными ядрами P-Core и без энергоэффективных E-Core. Причем кэша у такой модели будет много — 120 МБ кэша bLLC. Очевидно, такая модель будет хорошо подходить для игр.
По данным известного инсайдера Jaykihn, Intel разрабатывает несколько вариантов Razor Lake-S, включая модели с гибридной архитектурой и процессоры исключительно с P-Core. Среди конфигураций также фигурируют 28-ядерный вариант (8+16+4) и 16-ядерный (12+0+4). Обе версии получат кэш bLLC объёмом до 144 МБ.
Технология bLLC (Big Last Level Cache) должна стать ответом Intel на AMD 3D V-Cache, который обеспечивает процессорам Ryzen лидерство в играх. Intel уже приписывают аналогичные планы для семейства Nova Lake-S, где отдельные модели, по слухам, смогут обеспечивать до 20% прироста игровой производительности относительно Arrow Lake-S.
Выход Razor Lake-S ожидается в начале 2028 года.
Комментарии (2)
12+0+4 - 120 МБ кэша. 8+16+4 - 144 МБ.
В этой игровой линейки возможны и варианты отбраковки Core 3, Core 5 и Core 7 - 6, 8 и 10 ядер соответственно.
"Очевидно, такая модель будет хорошо подходить для игр." - Не "очевидно", а потенциально. У нас пока нет примеров того - как работают процы Интел с таким кэшем.
"включая модели с гибридной архитектурой" - Я надеюсь пользователи проголосуют денежкой - какие процы им на самом деле нужны.
"Технология bLLC (Big Last Level Cache) должна стать ответом Intel на AMD 3D V-Cache" - Ну вот - сами Интел так говорят. А меня тут отдельные личности критиковали. Даже про не взлетевший L4 вспомнили.....