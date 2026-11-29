Компания Orbea представила электрический горный велосипед Rise SL H30 — начальную модель в линейке Rise. Впрочем, бюджетным его назвать сложно: рекомендованная розничная цена в Германии и других странах Европы составляет 4700 евро.

Покупателям предлагают несколько вариантов амортизационной вилки, покрышек и трансмиссии. В стандартной комплектации используются шины Schwalbe Wicked Will Super Race, а за дополнительную плату можно выбрать покрышки Maxxis. Электромотор Shimano EP600RS Gen 2 MC развивает крутящий момент до 85 Н·м.

Велосипед оснащён аккумулятором ёмкостью 540 Вт·ч — это средний показатель для современного электровелосипеда. Покупателям доступны три варианта цвета рамы.

Стандартная комплектация включает амортизационную вилку Fox 34 AWL с ходом 140 мм и задний амортизатор Fox Float Performance. Торможение обеспечивают гидравлические тормоза Shimano MT201 с двумя поршнями на каждом колесе, трансмиссия — 12-скоростная Shimano Deore M6100. Также предусмотрен регулируемый подседельный штырь OC Mountain Control MC22. Вес Orbea Rise SL H30 составляет чуть менее 23 кг.