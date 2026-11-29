$1 за 1 Вт мощности: Ugreen выпустила компактную зарядку на 100 Вт со встроенным выдвижным кабелем и дисплеем — она стоит $100

Ugreen выпустила в США новое зарядное устройство Nexode Pro мощностью 100 Вт с двумя портами, встроенным выдвижным кабелем USB-C и дисплеем. Новинка появилась на Amazon по цене $100. По сути, это более доступная, но и менее мощная альтернатива версии с выходной мощностью 160 Вт (она стоит $150).

Встроенный кабель USB-C выдвигается на длину 82 см и выдает до 100 Вт. Кроме него, на корпусе предусмотрены порт USB-C с такой же максимальной мощностью и разъём USB-A с мощностью 22,5 Вт.

Зарядное устройство также поддерживает технологию AVS (Adjustable Voltage Supply) для регулировки напряжения и быстрой зарядки. Производитель отдельно отмечает совместимость с iPhone 17 и iPhone 18. Встроенный дисплей в реальном времени отображает выходную мощность, используемый протокол зарядки и температуру устройства.

Пока зарядное устройство доступно на Amazon в США. О сроках выхода на другие рынки Ugreen не сообщила.

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